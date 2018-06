Resetarits, Silberschneider und Co.Mit diesem Programm locken die Feldbacher Sommerspiele

Facebook

Andrea Meyer (Leiterin Abteilung Kultur), Bürgermeister Josef Ober und Amtsleiter Michael Mehsner beim Sonnendeck © Verena Gangl

Sommerloch? Von wegen. Das Programmheft der Feldbacher Sommerspiele ist prall gefüllt. In der 48. Auflage wird mit 21 Veranstaltungen der Sommer in der Bezirkshauptstadt zu einem kulturellen Reigen. Den Bogen, den heimische Künstler wie Gäste aus nah und fern spannen, reicht von Kabarett über Musik bis hin zu Literatur. Michael Mehsner, Amtsleiter und Kunstexperte, fällt es schwer, Höhepunkte zu definieren: „Ich sehe die Veranstaltungen als gleichwertig an, jede ist ein Unikat für sich.“

Das bestätigt schon die Eröffnung der Feldbacher Sommerspiele am Donnerstag, dem 21. Juni: Andreas Stern eröffnet seine Ausstellung „Haute Nature“ in der Kunsthalle: „Da wird man ihn erst richtig kennenlernen“, verspricht Meshner.

