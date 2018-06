Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

In Ebersdorf musste die Feuerwehren Poppendorf und Gnas ein Firmengelände von Schlamm befreien © Feuerwehr/Karner

Auch am Montagabend hielten heftige Gewitter die Feuerwehrkräfte im Bezirk Südoststeiermark in Atem. Besonders betroffen war zuerst der Abschnitt Gnas. Die Freiwilligen Feuerwehren Poppendorf (Einsatzleitung) und Gnas waren in Ebersdorf (Gemeinde Gnas) mit sechs Fahrzeugen und mehr als 30 Mann im Einsatz, um ein mit Schlamm überzogenes Firmengelände zu reinigen.

Krusdorf (Gemeinde Straden) stand ein weiteres mal unter Wasser. Die Freiwillige Feuerwehr Krusdorf rückte - wie bereits am Samstag - zu Pumparbeiten und Straßenreinigungen aus. Die Landesstraße 229 stand im Ortsgebiet unter Wasser, Keller waren wieder leerzupumpen.

Unwetter in der Südoststeiermark: Vermurt und überflutet Presseteam BFVRA / Konrad Presseteam BFVRA / Konrad Presseteam BFVRA / Konrad Presseteam BFVRA / Konrad Presseteam BFVRA / Konrad Presseteam BFVRA / Konrad Presseteam BFVRA / Konrad Presseteam BFVRA / Konrad Presseteam BFVRA / Konrad Feuerwehr/Karner Feuerwehr/Karner Feuerwehr/Karner Feuerwehr/Karner Feuerwehr/Karner Feuerwehr/Karner Feuerwehr/Karner 1/16

Auch im südwestlichen Teil des Bezirks gingen schwere Gewitter nieder. Im Feuerwehrbereich Radkersburg waren insgesamt 16 Wehren im Einsatz.

Teile von Bierbaum am Auersbach (Gemeinde St. Peter/O.) wurden vom Hochwasser bedroht. In Mettersdorf am Saßbach stand eine Halle kurz davor überschwemmt zu werden, dort wurde mit Sandsäcken

geholfen. Um 18.24 Uhr wurde die Bereichsflorianbereitschaft

alarmiert - in Eichfeld wurden alle Notrufe entgegengenommen.

Sturm deckte Wirtschaftsgebäude ab

In Bierbaum wurde ein Wirtschaftsgebäude abgedeckt. Die MRAS Gruppe - FF Bierbaum und Ratschendorf mit der Drehleiter aus Bad Radkersburg - konnten mit Planen das Gebäude provisorisch wieder zudecken. 29 Rinder konnten dadurch die Nacht im trockenen Stall verbringen.





Die Feuerwehr deckte das Wirtschaftsgebäude in Bierbaum am Auersbach mit einer Plane ab Foto © Presseteam BFVRA /Konrad

In Straden wurde wieder der Ortsteil Kronnersdorf vom Hochwasser heimgesucht. In Schwabau schlug ein Blitz in einen Masten ein. Mehrere Unwettereinsätze hatten die Feuerwehren in Oberrakitsch, Siebing, Zehensdorf, Trössing, Weinburg, Straden, Dietzen, Laafeld und Priebing. Eichfeld: Baum wurde entwurzelt und zerstörte Laterne und Stromverteilerkasten Foto © Presseteam BFVRA / Johannes Schreiner

In Eichfeld wurde ein Baum auf dem Gelände des Kindergartens vom Sturm entwurzelt. Er fiel auf ein Nachbargrundstück und zerstörte dabei einen Stromverteilerkasten und eine Laterne.