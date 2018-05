Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Ferienhütte in St. Stefan im Rosental wurde Raub der Flammen. Es wird von Brandstiftung ausgegangen. Damit geht Serie gelegter Bränden im Raum St. Stefan weiter.

Brandstiftung: Nächster Fall in Serie

Die Ferienhütte brannte völlig aus © (c) Wolfgang Patschok

Ein Feuerwehrkamerad, der sich auf den Weg zu Arbeit machte, entdeckte am Freitag kurz vor 2.30 Uhr, den Brand in einer benachbarten Hütte im Ortsteil Greith. Er schlug sofort Alarm. Als die ersten Feuerwehrkräfte eintrafen, stand die kleine Ferienhütte im Vollbrand. Eine direkte Zufahrt mittels Tanklöschwagen war nicht möglich, daher gestalteten sich Löschvorgang schwierig. Durch die rasche Herstellung einer Löschleitung konnte ein Übergreifen der Flammen auf Sträucher und Gebüsch, die die Hütte umgeben, verhindert werden. Es mussten auch Beleuchtungen rund um das Brandobjekt aufgebaut werden. Die Feuerwehren St. Stefan im Rosental, Lichendorf und Aschau waren mit 38 Mann und sieben Fahrzeugen Einsatz. Auch Polizei und Rotes Kreuz waren am Brandort. Hüttenbrand: Serie von Brandstiftungen

