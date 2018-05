Facebook

Wenig schmeichelhaft: Einen "Pfingstlotta" - im Bild ein Exemplar aus Merkendorf - bekommen meist junge Frauen, die nicht zum Heiraten kommen. © © Johann Schleich

Von unterhaltsam bis bösartig reicht das Brauchtum in der Nacht von Samstag auf den Pfingstsonntag. Da werden frei stehende Maschinen, Geräte und Möbeln verschleppt, versteckt oder an anderen Stellen aufgestellt. Woher der Brauch kommt, lässt sich nicht mehr nachvollziehen.

Am Pfingstsonntag wird dann von den Besitzern ihr Hab und Gut, das sie nicht nagelfest verstaut hatten, gesucht und nach Hause getragen. Verschont vor den Streichen bleiben jene, die vorsorglich Wein oder Bier vor dem Haus bereitgestellt haben.

in Bild aus dem Jahr 1980: In Edelsbach wurden die eingesammelten Gegenstände regelmäßig gut sichtbar auf dem Dorfplatz platziert © © Johann Schleich

Leiterwagen auf dem Dach

In früheren Zeiten wurde in dieser Pfingstnacht von den Dorfburschen besonders gewütet. In Merkendorf zog man einst etwa einen alten Holzleiterwagen auf das Dach eines Wirtschaftsgebäudes, banden ihn dort fest und beluden ihn mit Stallmist. Danach wurde auch noch das hölzerne Herzerlklosett an einem anderen Platz aufgestellt.

Eine andere Pfingstepisode wurde aus Kapfenstein überliefert. Dort übernachtete einst in einer Pfingstnacht ein Bauer im Wirtschaftsgebäude, in einem hölzernen Haartrog. So wollte er sein Hab und Gut beschützen. Als der Bauer eingeschlafen war, drehten die Übeltäter den Haartrog mit dem Bauern kurzerhand um, sodass er darunter eingesperrt zu liegen kam. Die Hütte wurde ausgeräumt, die Burschen konnten unerkannt die Flucht ergreifen.

Auch den Rauchfang abzudecken, damit kein Rauch entweichen konnte, war früher zu Pfingsten durchaus üblich.

In Edelsbach und in anderen Orten wurden die eingesammelten Gegenstände regelmäßig auf dem Dorfplatz, für die Kirchengänger gut sichtbar, aufgestellt.

Pfingstlotter

Wenig fein geht man zu Pfingsten auch mit Mädchen um, die nicht zum Heiraten kommen. Auf sie wartet nämlich am Pfingstsonntag oftmals der sogenannte „Pfingstlotter“. Diese urig bekleidete männliche Strohpuppe kann entweder vor der Haustüre, bisweilen saß sie aber auch schon auf einem Dachfirst. In Edelsbach bekam einst sogar der Pfarrer einen Pfingstlotta mit einem „Klinselbeutel“ in der Hand.

Brennnesseln im Bett

Aus Unterweißenbach ist hingegen bekannt, dass bis 1955 von den Burschen eine auf einen Wagen gestellte Fruchtwinde ratternd durch den Ort gezogen wurde. Wer am Pfingstsonntag in der Früh als Letzter aus dem Bett steigt, ist eine „Pfingstlucke“. Als Pfingstlucke wird auch die Margarite bezeichnet, die dem Langschläfer in Lödersdorf mit einem Brennnesselbuschen geheim in das Bett gelegt wird.

Der Langschläfer wird in Pirching am Traubenberg als „Pfingstnigel“ beschimpft. Beliebten Nachbarn wird ein Pfingstrosenstrauß und unbeliebten ein Brennnesselbuschen an die Tür gebunden. Vereinzelt bekommen dort auch unverheiratete Mädchen einen Brennnesselbuschen in das Bett gelegt. Ganz anders ging man in Edelsbach bei einem geliebten Mädchen vor. Man legte ihr heimlich einen geflochtenen Pfingstluckenkranz vor die Tür oder ans Fenster. Der Verehrer blieb jedoch der Angebeteten meist unbekannt.

Sieht man von diesem turbulenten Brauchtum ab, so soll nach Goethe „Pfingsten, das liebliche Fest“ sein. Die Kirche feiert am 50. Tag nach der Auferstehung Jesu die Niederkunft des Heiligen Geistes auf die Aposteln, was bildlich mit Flammenzungen und der Heiligen-Geist-Taube dargestellt wird.