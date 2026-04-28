Der Verteidiger spricht für den Jugendlichen, der mit einer Begleitperson vor dem Bezirksgericht Feldbach erschienen ist. Es geht um den Verstoß gegen ein Waffenverbot. Der Anwalt erklärt, sein Mandant werde sich geständig verantworten. Das tut er dann auch. „Schuldig“, sagt er. Sein Mandant habe mit der Waffe keine Tathandlung setzen wollen, sagt der Anwalt. Es geht um eine Schreckschusspistole, die bei dem Jugendlichen bei einer Polizeikontrolle am Grazer Hauptbahnhof gefunden wurde.

„Spaßhalber“ Trafiküberfall angekündigt

Das geschah nur wenige Tage, nachdem der junge Mann wegen Nötigung verurteilt worden war. „War das die gleiche Waffe, um die es damals ging“, will Bezirksrichterin Elisabeth Schwarz wissen. Der Jugendliche bejaht. Schwarz hält ihm vor, dass er damals angegeben habe, die Waffe im Wald vergraben zu haben, und versichert habe, dass er sie nicht mehr benutzen werde. Der Angeklagte erzählt, er habe sie nach Graz mitgenommen, um sie einem Freund zu schenken. Wo der wohnt und wie er genau heißt, wisse er nicht. Der Jugendliche wirkt unkonzentriert. Anwalt und Richterin müssen mehrfach nachhaken, ob er ihre Fragen auch verstanden hat. Aufgrund eines psychiatrischen Gutachtens ist er schulbefreit und wohnt in einer Betreuungseinrichtung.

Die Schreckschusspistole mitzuführen, war keine gute Idee. Noch dümmer war etwas anderes. Das stellt sich heraus, als Schwarz erfahren will, warum er überhaupt kontrolliert worden ist. Der Angeklagte hat seine Mutter angerufen: „Ich habe ihr im Spaß gesagt, dass ich eine Trafik ausräume – weil sie immer so übervorsichtig ist. Sie hat die Polizei informiert.“ Für Schwarz nicht überraschend: „Was glauben Sie, was Ihre Mutter denkt, wenn Sie ihr das sagen?“ Der Jugendliche versucht zu entkräften: „Ich habe eh gesagt, dass es ein Spaß ist.“

Dem Angeklagten droht Haft

Schwarz hält dem Angeklagten seine offene bedingte Freiheitstrafe von fünf Monaten vor. Der Verteidiger ersucht um ein mildes Urteil und weist auf das jugendliche Alter seines Mandanten (nicht einmal 15 Jahre) hin. Der versichert: „Es tut mir leid. Ich mache so etwas nicht mehr.“

Zwei Monate bedingte Freiheitsstrafe (drei Jahre Probezeit) lautet das Urteil. Bei der offenen Strafe wird die Probezeit auf fünf Jahre verlängert. Schwarz appelliert an Verteidiger und Begleiter, dem Jugendlichen eindringlich seine Lage klar zu machen.