Kürzlich fand an der HLW Feldbach die Entrepreneurship-Woche statt. Dabei lernten die Schülerinnen und Schüler der zweiten Jahrgänge, wie es ist, ein Start-up zu gründen. Innovationskraft, Expertise, Teamfähigkeit und Kreativität waren die Schlüsselkompetenzen, die zum Erfolg führten. Am finalen Tag demonstrierten sie ihr Talent in kompakten 2-Minuten-Vorträgen, den sogenannten Pitches. Danach stellte ihnen die Jury, unter ihnen Baumeisterin Caroline Puchleitner-Tuma und Markus Billek, Fragen zu den technischen Funktionen und Marktchancen ihrer Produkte.

Als Sieger ging das Team „Velora“ hervor, das ein Safety-Armband als Schmuckstück entwickelte. Auf Rang zwei folgte „Chewpro“, der Proteinkaugummi, der geschluckt werden kann. Den dritten Platz teilten sich die Teams „Suppenkasperl“ mit einer gesunden Fast-Food-Alternative und „Krosz“, das Vitamingetränk.

Die jungen Gründerinnen und Gründer der HLW Feldbach © HLW Feldbach

Auszeichnung für Goldschmiede Juwelier Eder

Goldschmiede Juwelier Eder in Feldbach wurde beim Austrian Wedding Award 2026 mit Gold in der Kategorie Ringdesign ausgezeichnet. Die prämierte Arbeit stammt von der Meister-Goldschmiedin Verena Sudi aus Gnas. Die Arbeiten wurden von einer hochkarätigen Fachjury aus Branchenexpertinnen und Branchenexperten bewertet. Dabei wurde nicht nur auf die ästhetische Gestaltung geachtet, sondern auch auf Qualität, technische Umsetzung und kreative Ideen.

Für die Goldschmiede Eder ist diese Auszeichnung etwas ganz Besonderes: „Dieser Preis ist für uns eine große Anerkennung unserer täglichen Arbeit und unseres Handwerks“, schreiben die Eders in einer Aussendung.

Für sie ist es bereits der dritte große Erfolg in Folge beim Austrian Wedding Award: 2024 wurden sie mit Silber ausgezeichnet und 2025 gewannen sie das erste Mal Gold.