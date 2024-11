Mitten in einer der fünf Lagerhallen neben dem Saazer Kreisverkehr steht ein kleiner, hölzerner Bollerwagen. Darauf prangen rote Schilder mit der weißen Aufschrift „Elektro Ramert“. Gleich dahinter steht in großen rosa Ziffern die Zahl 1899 geschrieben. Der Grund für diese Inszenierung sind gleich zwei Jubiläen des Traditionsunternehmens Ramert in Feldbach.