Das Landhaus in Bad Gleichenberg, das Aparthotel in Bad Radkersburg oder das für sein Genusstheater bekannte Weingut Krispel in Straden sind nur einige der großen Bauprojekte, die das Traditionsunternehmen Mandlbauer Bau GmbH – mit Firmenhauptsitz in Bad Gleichenberg – in den letzten Jahren in der Region realisiert hat. „Aktuell sind wir in der Region am Umbau der Volksschule in Bad Gleichenberg beteiligt“, erklärt Peter Hochleitern, der seit 2014 Geschäftsführer der Mandlbauer Bau GmbH ist.

Aufträge in der Südoststeiermark und Wien

Zwei Drittel des Umsatzes – jährlich zwischen 60 und 70 Millionen Euro – erwirtschaftet das südoststeirische Bauunternehmen allerdings auf Baustellen in Wien. In der Bundeshauptstadt sorgen vor allem der Umbau von Dachgeschoßwohnungen, der mehrgeschoßige Wohnbau sowie Aufträge von institutionellen Bauherren für Beschäftigung. „In Wien ist der Markt auch viel größer und komplexer, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können ihr volles Know-how einbringen und werden entsprechend gefordert“, so Hochleitner.

Gute Entlohnung, Wertschätzung und ein Ansprechpartner in der Nähe

In den letzten Jahren investierte das Bauunternehmen daher verstärkt in die Ausbildung der Mitarbeitenden und die Rekrutierung von Fachkräften. „Derzeit bilden wir rund zehn Lehrlinge aus. Wir haben aber auch viele HTL-Absolventen, die bei uns als junge Techniker anfangen und später zu Bauleitern werden“, so Hochleitner. Als wichtige Leitlinie des Unternehmens definiert Hochleitner die Mitarbeiterzufriedenheit: „Es gehört zu unserer Unternehmensphilosophie, dass der Mitarbeiter vor dem Rentabilitätsgedanken steht. Wenn ich will, dass es das Unternehmen in 100 Jahren noch gibt, dann brauche ich zufriedene Kunden, und das geht nur, wenn ich kompetente Arbeitskräfte habe, die eine gute Dienstleistung bieten. Dafür muss man sich aber auch um seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kümmern“.

Dazu gehöre neben einer guten Entlohnung und Wertschätzung auch ein direkter Ansprechpartner in der Nähe: „Der Großteil unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kommt aus der Südost- und Oststeiermark sowie dem Südburgenland. Deshalb ist die Verankerung in der Region sehr wichtig“, so Hochleitner. Aus diesem Grund befindet sich auch die Firmenzentrale nicht wie bei vielen anderen Großunternehmen in Wien, sondern nach wie vor in Bad Gleichenberg. Von Vorteil wäre hier der Ausbau der B 68 neu. „Die exponierte Lage ist nicht gerade förderlich für die Entwicklung. Der Ausbau wäre ein zusätzlicher positiver Impuls für die Mitarbeiter“, so Hochleitner.

Der Firmensitz liegt in Bad Gleichenberg © Mandlbauer Bau Gmbh

Aufträge bis Mitte 2025 sicher

Und wo sieht Hochleitner für das Unternehmen die größte Herausforderung für die nächsten Jahre? „Dass wir schauen, dass wir unser eigenes Personal beschäftigen können und die Mitarbeiter im Betrieb halten“, gibt er offen zu. Denn auch vor der südoststeirischen Baufirma machen die hohen Energie- und Rohstoffpreise nicht Halt. „Natürlich merken auch wir, dass die Nachfrage derzeit stark zurückgeht.“

Dennoch blickt Hochleitner positiv in die Zukunft: "Es wird eine herausfordernde Situation, ja, aber wir sind in der glücklichen Lage, zumindest bis Mitte 2025 genügend Aufträge und Arbeit für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu haben. Zudem ist das Bauunternehmen im Bereich Tiefbau durch den verstärkten Breitbandausbau – etwa in Fürstenfeld – gut mit Aufträgen versorgt. Wie es im zweiten Halbjahr 2025 weitergeht, wird man sehen, so Hochleitner.