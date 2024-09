„Unser Werk ist ja damals für andere Produkte ausgelegt worden“, sagt Christopher Hermann. Seit 1. August 2023 leitet der 37-Jährige als Director of Operations den Standort des Leiterplattenherstellers AT&S (Austria Technologie & Systemtechnik AG) in Fehring. Damals, das war 1974, als das Werk Fehring zur Körting GmbH gehörte, wurden einseitige Leiterplatten hergestellt und bestückt. Ab den späten 1980er Jahren – das Unternehmen war inzwischen in staatlichem Besitz – wurden doppelseitige Leiterplatten produziert. Aber einfache Leiterplatten in Großserien können hier nicht mehr kostendeckend produziert werden, das geschieht schon einige Zeit in Asien. „Hier erzeugen wir Mittel- und Kleinserien für die Luft- und Raumfahrt, Medizintechnik und E-Mobilität, wo anspruchsvolle Tätigkeiten notwendig sind“, so Hermann.