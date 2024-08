Beste Stimmung am Samstagabend beim Vereinshaus der Landjugend St Anna/Aigen: Rund 700 Gäste tummelten sich auf dem Festgelände und feierten gemeinsam mit der Landjugend beim Dämmerschoppen. Die Band „Six Gin“ sorgte für eine tolle Atmosphäre, während DJ Proudz in der Disco die besten Lieder mixte. Und so dauerte bei vielen Gästen dieser Dämmerschoppen bis zur Morgendämmerung...