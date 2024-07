Buntes Programm beim Festklassiker in der Feldbacher Kaserne

Wie jedes Jahr lockte das Kasernenfest wieder tausende Besucherinnen und Besucher in die Von-der-Groeben-Kaserne in Feldbach. 18 Stationen sorgten den ganzen Tag für ein buntes Rahmenprogramm, bevor am Abend in mehreren Zelten gefeiert wurde.