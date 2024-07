Besucheransturm bei der „Langen Nacht“ in Feldbach

Bei traumhaftem Wetter ging heuer wieder die „Lange Nacht des Einkaufens und Genusses“ in Feldbach über die Bühne. Besondere Angebote in den Geschäften, regionale Kulinarik und Musik lockten unzählige Besucherinnen und Besucher an.