Der Schwarzaubach bot sich mit seiner zentralen Lage als Wohlfühlpunkt, Veranstaltungsort, Platz für Informationen und als Ausgangspunkt für Wanderer und Radfahrer optimal an, die dort errichtete Arena Schwarzaubach soll all das in sich vereinen. „Nach einigen Jahren Vorbereitungszeit wird hier im Rahmen des Projektes Wasser-Lebensraum-Gemeinde ein weiteres Zeichen unserer Gemeinde mit dem Bezug zu Wasser gesetzt. Mit dieser Arena haben wir zum Bach, dessen Ufer bewachsen ist, einen Zugang geschaffen“, sagte der Bürgermeister von Kirchbach-Zerlach Anton Prödl.