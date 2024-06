„Das CestArt Festival Gornja Radgona ist ein Festival der urbanen Kultur, das Kunstwerke auf die Straßen, in die Schaufenster ehemaliger Geschäfte und andere leere Räume stellt“, schreibt die Regionalentwicklungsagentur Pora aus Gornja Radgona. Und dazu gehörte in den vergangenen vier Jahren auch immer die grenzübergreifende Zusammenarbeit mit Bad Radkersburg – so wurde etwa auch das Pavelhaus in Laafeld bespielt. Zum 5-jährigen Bestehen haben sich die Veranstalterinnen und Veranstalter in Kombination mit Günther Zweidick vom Kulturforum Bad Radkersburg zusammengesetzt und einen Plan für eine noch stärkere Integration der Schwesterstädte gemacht.