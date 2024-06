Klöch ist am kommenden Wochenende ein Hotspot der Blasmusik, denn das dreitägige Musikertreffen der Weinlandkapelle Klöch geht über die Bühne. Gestartet wird am Freitag, 21. Juni, um 19 Uhr im Festzelt auf der Schlosserwiese in der Nähe des Feuerwehrrüsthauses mit einem Gästekonzert. Ab 20 Uhr spielt die Weinberger Böhmische, ab 21.30 Uhr Smashtime.