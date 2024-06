„Nicht zuletzt in Hinblick auf die Energiewende wird Photovoltaik weiterhin eine wichtige und zukunftsträchtige Branche bleiben“, zeigt sich Andreas Wagner, einer der beiden Geschäftsführer von Solarel optimistisch. Seit mittlerweile zwölf Jahren plant und errichtet die südoststeirische Firma mit Standorten in Berndorf, Paldau und Heiligenkreuz im Lafnitztal Photovoltaikanlagen mit Fokus auf Großanlagen.

Zurzeit beschäftigt die Firma 42 Mitarbeiter, die an der Umsetzung der aktuellen Projekte arbeiten. „Unsere Schwerpunkte liegen aktuell auf Mieterstrommodellen gemeinsam mit unserer Tochterfirma Contrade & more sowie auf der Zusammenarbeit mit Rewe“, so Wagner. Vor allem das Mieterstrommodell sei ein interessantes und zukunftsträchtiges Geschäftsfeld. Dabei werden in Kooperation mit gemeinnützigen Bauträgern Photovoltaikanlagen auf ausgewählten Dächern errichtet. Der so erzeugte Strom wird den Mietern und Eigentümern besonders günstig zur Verfügung gestellt. Die Zusammenarbeit mit Rewe zielt darauf ab, die Standorte der Supermarktkette sukzessive auf Eigenversorgung mit Photovoltaikstrom umzustellen. Vermehrt widmet man sich auch Freiflächenanlagen, wie jener beim Fleischhof Raabtal in Berndorf.

Solarel bietet Komplettlösungen für PV-Anlagen an © Solarel

Mit PV auf einem guten Weg

Mit der Gründung im März 2012 war und ist Solarel einer der Wegbereiter für Sonnenstrom in der Region. Die Biografie von Geschäftsführer und Firmengründer Anton Reicht liest sich beinahe wie das amerikanische Märchen „vom Tellerwäscher zum Millionär“. Als gelernter Koch und Kellner, später Mitglied der polizeilichen Sondereinheit Cobra und in Folge „Wanderprediger“ in Sachen Photovoltaik, gründete er schließlich die Solarel GmbH. Mittlerweile hat sich die Firma zum Komplettanbieter und Kompetenzzentrum für PV-Großanlagen entwickelt.

Trotz aller technischen und bürokratischen Hürden sieht Wagner Photovoltaik auf einem guten Weg: „Durch neue Lösungen bei der Speicherung von Strom wie Wasserstoffspeicher und die multifunktionale Nutzung von Freiflächen – sogenannten Agri PV-Anlagen – ergeben sich mittel- und langfristig viele Chancen für die Zukunft.“ Wobei besonders das Thema multifunktionale Nutzung von Agrarflächen, wenn auch emotional stark besetzt, interessante und vielversprechende Möglichkeiten biete, ist sich Reicht sicher. So errichtet Solarel in Halbenrain steiermarkweit die erste derartige Anlage mit zehn Megawatt Leistung, wobei 80 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzung erhalten bleiben.

Nadelöhr Netzinfrastruktur und Fachkräftemangel

Ein Hemmschuh beim Ausbau der Energieproduktion mit PV-Anlagen sei nach wie vor die Netzinfrastruktur, hier gebe es großen Aufholbedarf. „Leider sind die alternativen Energieformen Wind und Sonne sehr volatil. Um eine kontinuierliche und konstante Stromversorgung sicherzustellen, wird am großflächigen Ausbau des Netzes kein Weg vorbeiführen“, so Wagner. Denn vielfach seien sogar die ausgewiesenen PV-Vorrangzonen nicht kompatibel mit der vorhandenen Netzinfrastruktur.

Befragt zum Thema künftige Entwicklung der Stromkosten ist Wagner der Meinung, dass ein umweltfreundlicher Mix aus Wasserkraft, Windenergie und Solarstrom mittelfristig zu sinkenden Strompreisen führen werde. Davor seien aber noch kostenintensive Investitionen in die Infrastruktur notwendig. Wagner warnt allerdings vor überzogenen Erwartungen in Hinblick auf weitere Kostensenkungen im PV-Bereich: „Aktuell sind Komponenten wie Paneele natürlich sehr günstig, aber diese müssen auch verbaut werden, wobei nicht nur die Lohnkosten steigen.“ Auch sei der Mangel an kompetenten Fachkräften, vor allem bei der technischen Realisierung, ein Nadelöhr beim weiteren Ausbau der Solarenergie.