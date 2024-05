Ein Blick in die Geschichte der Regionalbank lässt aus heutiger Sicht über den ehemaligen Bankalltag schmunzeln. „In Oberweißenbach wurden die Bankgeschäfte nach 1899 nur am Sonntag nach dem 1. und 15. des Monats in einem Bauernhaus und in Unterweißenbach im kleinen Gasthaus Zoller abgehandelt. Sämtliche Funktionäre arbeiteten ehrenamtlich. 1905 hatte die Raiffeisenkasse bereits 94 Mitglieder aus dem Bauernstand“, erzählte der bereits verstorbene Geschäftsführer der Raiffeisenkasse Feldbach, Andreas Gölles, in einem Exklusivinterview mit der Kleinen Zeitung.

Von Weißenbach nach Feldbach

Der erste große Schritt erfolgte mit der Standortverlegung 1953 in ein Büro der ehemaligen Molkerei Feldbach. Jetzt benannte man die Bank in „Raiffeisenkasse Feldbach“ um. Hier begann Andreas Gölles, später Bürgermeister von Gniebing-Weißenbach, als Bankgehilfe zu arbeiten: „Es bestand das Amerikanische Journal und es wurde die ‚Laufende Rechnung‘, das heutige Girokonto, eingeführt. Im Büro saß mit uns auch eine Molkereibürokraft. Wir waren zu zweit bei der Raiffeisenkasse beschäftigt.“

Andreas Gölles wurde 1973 Geschäftsführer der Raiffeisenkasse © KLZ / Johann Schleich

Diese Sitzverlegung von Weißenbach nach Feldbach erfolgte deshalb, weil man für die Gründung einer eigenen Raiffeisenkasse Feldbach keine Genehmigung bekommen hätte. „Da gab es Widerstände von der schon lange bestehenden Sparkasse und auch die Gemeinde war gegen eine Raiffeisenbankgründung in der Stadt“, so Gölles. Im Jahr 1958 übersiedelte die Bank in die Bürgergasse. Zu dieser Zeit bestanden bereits 800 Kontobesitzer.

Lohnkonto sorgte für heftige Kritik

Die Einführung des Lohnkontos um 1966 sorgte bei vielen Beschäftigten und Beamten für Kritik. Die Lohnbezieher wollten ihren Gehalt wie bisher bei der Firma, im Amt oder in der Kaserne bar auf die Hand ausbezahlt bekommen.

1965 übersiedelte die Raiffeisenkasse durch den Anstieg der Kassenarbeit in die Franz-Josef-Straße und 1974 in das ehemalige Gasthaus Maitz, in den heutigen Standort. Andreas Gölles wurde 1973 mit den Aufgaben des Geschäftsführers betraut.

Jubiläumsfeier am 29. Mai

Derzeit gehören zur Raiba Region Feldbach die Bankstellen Feldbach, Bad Gleichenberg, Mühldorf, Gnas und Markt Hartmannsdorf. Von 81 Mitarbeitern werden 24.576 Kunden betreut. Das Jubiläum „125 Jahre Raiffeisenbank“ wird am 29. Mai im Zentrum Feldbach gefeiert.