Der Pflegemangel fordert das Gesundheitssystem immer mehr heraus. Ein Projekt, das dieses entlasten würde, steht jetzt vor dem Aus: die Psychiatrische Familienpflege (PFP). Dabei ermöglichen Wahlfamilien psychisch kranken Menschen ein Leben im Familienverband. Wie berichtet, gibt es das Projekt seit Jahrzehnten – und in etwa so lange hält sich die Diskussion um die Zuzahlung, die Wahlfamilien für die Unterbringung, Verpflegung und Betreuung erhalten. Fordern die Familien eine Erhöhung, blocke die Behörde ab. Vor einem Jahr wollte die Abteilung 8 des Landes für Gesundheit und Pflege die Zuzahlungen an die Wahlfamilien sogar schon stoppen. Der Grund: Bescheide seien ungültig.