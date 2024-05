Am 24. und 25. Mai wird Frutten-Gießelsdorf (Gemeinde St. Anna am Aigen) von einer großen Klangwolke umhüllt werden. Dann nämlich lädt die Marktmusikkapelle St. Anna am Aigen zum Bezirksmusikertreffen des Musikbezirks Feldbach in die Weinlandhalle nach Frutten-St. Anna ein.