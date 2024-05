Der Weinhof Rauch in Perbersdorf (Gemeinde St. Peter am Ottersbach) ist für edle Gewächse in flüssiger Form bekannt. Aber nicht nur dafür. Denn Johannes Rauch ist Österreichs einziger Tabakbauer und Zigarrenproduzent. Erste Versuche hat er 2010 gestartet. Die erste große Ernte gab es 2016, die erste Zigarre kam 2018 auf den Markt. Mit dem Tabakanbau, den einst viele Bauern in der Region betrieben haben, ist er gewissermaßen in die Fußstapfen seines Großvaters getreten, der das bis 1980 gemacht hat.

Zigarre ist ein Fall für Genießer

5000 handgerollte Zigarren und etwa dreimal so viele Mini-Zigarren werden pro Jahr hergestellt – und als Nebenprodukt noch Pfeifentabak. Auch wenn es auf den ersten Blick merkwürdig klingt: Aber Raucher sind nicht die Zielgruppe von Rauchs handgemachten, edlen Produkten. Es geht um Genuss. „Die Zigarre ist für einen besonderen Anlass, etwa bei einer Feier. Das muss man zelebrieren. Sie kann auch ein Geschenk sein“, sagt Rauch. Man könne sich bei einer Zigarre auch entspannen. „Sie ist nichts zwischen Tür und Angel. Man raucht ja eineinhalb Stunden an einer Zigarre“, betont Rauch. Und für ihn kommt noch ein anderer Aspekt dazu: „Ich würde sogar von einem Kulturgut sprechen, dass man Tabak anbaut und verarbeitet.“

Rund zehn Minuten Handarbeit braucht es, um aus einem fertigen Tabakblatt eine große Zigarre herzustellen. „Aber man muss auch die Arbeit vorher sehen: Anbau, Pflege und Ernte, Fermentierung und Vorbereitung“, erläutert Rauch. So kommt man dann umgerechnet auf 15 Minuten Arbeitszeit pro Zigarre. Auf 0,4 Hektar baut Rauch derzeit Tabak an. Das klingt nach nicht viel, aber die Pflanzen stehen sehr dicht. Und auch der Arbeitsaufwand je Pflanze ist hoch. „Wie bei einem Rebstock“, hat Rauch durch den Weinhof eine gute Vergleichsmöglichkeit, die auch für andere anschaulich ist.

Schaumanufaktur

Um die Tradition wieder ins Bewusstsein zu rücken, will Rauch eine Schaumanufaktur errichten. „Die ist noch in der Planungsphase. Bis zur Realisierung werden noch zwei, drei Jahren vergehen. Die Ausführung ist doch komplex und es gibt spezielle Auflagen. Es ist ein breiter Weg und viel Zusatzarbeit ist erforderlich“, spricht Rauch über seine Zukunftspläne.