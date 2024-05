Gegen 10.40 Uhr am Dienstagvormittag fuhr ein 60-Jähriger aus dem Bezirk Graz-Umgebung mit seinem E-Bike den Radweg R 11 entlang. Von Rohr an der Raab kommend in Fahrtrichtung Studenzen traf er nach dem Flugplatz Berndorf auf eine ihm entgegenkommende Gruppe mit vier E-Bikefahrern.