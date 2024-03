Abwechslungsreiches Freizeitvergnügen für jedes Alter und die verschiedensten Interessen zu bieten: das ist das Ziel der Steiermark-Card. Mit dieser wird es auch in der kommenden Erlebnissaison wieder möglich sein, unzählige Ausflugsziele in der Steiermark und Umgebung zu besuchen – um genau zu sein 177, also elf Attraktionen mehr als im Vorjahr.