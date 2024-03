Great Lengths als Top-Arbeitgeber ausgezeichnet und prämierte Kernölbetriebe

Great Lengths aus St. Stefan im Rosental darf sich über Ehrung durch Leading Employers freuen. Zwei Halbenrainer Betriebe wurden für ihr Kernöl prämiert. Hier in der „Business-Szene“ der Kleinen Zeitung lesen Sie, was sich in der südoststeirischen Wirtschaftswelt gerade tut.