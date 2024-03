Am Dienstag gegen 9.15 Uhr fuhr eine 32-jährige Pkw-Lenkerin aus dem Bezirk Südoststeiermark mit ihrem Fahrzeug von der L204a (Ast Fehring) kommend auf die B57 (Güssinger Straße) auf. Nachdem sie sich auf dem Fahrstreifen in Richtung Jennersdorf eingeordnet hatte, kam es plötzlich zu einer Frontalkollision mit einer entgegenkommenden 80-jährigen Südoststeirerin. Sie lenkte ihren Pkw auf der B57 von Jennersdorf kommend in Richtung Feldbach. Beide Fahrzeuge wurden durch den Aufprall im Bereich der Front erheblich beschädigt.

Auch die beiden Lenkerinnen wurden verletzt und im LKH Feldbach versorgt. Während die 32-Jährige mit leichten Verletzungen ambulant behandelt werden konnte, wurde die 80-Jährige vom Roten Kreuz mit schweren Verletzungen ins Feldbacher Krankenhaus gebracht.

Widersprüchlcihe Angaben zum Hergang

Warum es zur Frontalkollision der beiden Pkw kam, konnte bislang nicht restlos geklärt werden, auch weil sich die beiden Lenkerinnen gegenseitig beschuldigen. Dabei bezichtigen sie die jeweils andere, den Pkw auf die Gegenfahrbahn gelenkt zu haben. Zeugen des Unfallherganges konnten bislang nicht ermittelt werden. Hinweise auf eine Alkoholisierung wurden bei beiden Lenkerinnen nicht festgestellt.

Die Unfallstelle auf der B57 musste bis kurz vor 11 Uhr wegen Aufräumarbeiten und Ermittlungstätigkeiten für den Verkehr gesperrt werden. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet. Neben Polizeistreifen aus Fehring und Riegersburg standen 17 Einsatzkräfte der Feuerwehr Fehring sowie die Straßenmeisterei im Einsatz.

Die Polizeiinspektion bittet Zeugen des Verkehrsunfalls sich unter der Telefonnummer 059133/6122 zu melden.