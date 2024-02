Jungpflanzen Scherr und Boutique-Hotel Stocker in Deutsch Goritz öffneten ihre Pforten

Im Rahmen ihrer Südoststeiermark-Tour besuchte Landesrätin Simone Schmiedtbauer Jungpflanzen Scherr und das Boutique-Hotel Stocker. Hier in der „Business-Szene“ der Kleinen Zeitung lesen Sie, was sich in der südoststeirischen Wirtschaftswelt gerade tut.