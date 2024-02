Theresia Schantl: „Solange es die Möglichkeit gibt, machen wir weiter“

Am Schildhof-Berg in Ratschendorf zogen bereits Tausende Kinder ihre ersten Schwünge im Schnee. Seit mehr als 45 Jahren wird der Lift ehrenamtlich betrieben. Doch die hohen Temperaturen im Winter gefährden den Schildhof-Berg als einzige Skipiste in der Südoststeiermark. Ein Lokalaugenschein.