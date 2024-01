In Kirchbach-Zerlach stehen 2024 einige Sanierungsprojekte an: Bei der Kirchbacher Halle stehen Fassade, Foyerbereich sowie die Sanitäranlagen auf dem Programm. Auch einige Straßen sollen erneuert werden: „Schäden durch Hangrutschungen machen das notwendig“, so Bürgermeister Anton Prödl. Außerdem wird die Zufahrtsstraße zum Gewerbegebiet Kirchbach-Süd gebaut. Insgesamt investiert die Marktgemeinde rund 150.000 Euro in die Straßenerhaltung.