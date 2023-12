Im Herbst dieses Jahres wurden die Ausbaupläne von „mobiRem“ steiermarkweit angekündigt, denn zuvor existierte das Projekt zur mobilen geriatrischen Remobilisierung nur am LKH Graz II, Standort Hörgas. Heuer wurde die Initiative auf weitere Kages-Standorte ausgeweitet, so auch im Oktober auf das LKH Südsteiermark mit Expositur Bad Radkersburg.

Remobilisierung in den eigenen vier Wänden

Das Programm richtet sich dabei an ältere Menschen, die nach akuten Fällen wie beispielsweise einem Sturz eine Verbesserung der Beweglichkeit benötigen. „Es geht darum, den Menschen so früh wie möglich zu helfen“, erklärte Josef Harb, Vorsitzender des Landesstellenausschusses der ÖGK Steiermark, bei der Vorstellung des Projekts.

Vorstellung von „mobiRem“ im Oktober 2023: Lisa Klasnic-Mistiloglou, Gerald Geyer, Walter Schippinger, Josef Harb, Hannes Schwarz, Landesrätin Juliane Bogner-Strauß, Michael Koren und Gerhard Stark (v. l.) © Land Steiermark/Binder

Obwohl die Initiative in Bad Radkersburg erst seit rund zwei Monaten läuft, werden bereits acht Patientinnen und Patienten vom Team des südlichsten „mobiRem“-Standorts betreut. „Das Angebot wird gut angenommen“, erzählt eine Sozialarbeiterin. Das Einzugsgebiet ist dabei groß – es umfasst Halbenrain, Jagerberg, Kapfenstein, Klöch, Murfeld, Tieschen, Bad Gleichenberg, Bad Radkersburg, Deutsch Goritz, Gnas, Mureck, St. Anna am Aigen, St. Peter am Ottersbach und Straden.

So funktioniert „mobiRem“

Die Zuweisung erfolgt durch niedergelassene Ärztinnen und Ärzte oder direkt über das Krankenhaus. Die Ärztin und Teamleiterin von „mobiRem“ in Bad Radkersburg, Melanie Witsch, fährt direkt zu Betroffenen, um sich vor Ort ein Bild zu machen. Nach ihrer Einschätzung werden die Therapieziele definiert. Wichtig sei, „dass es bei diesem Projekt nicht um die Pflege zu Hause geht, sondern um die Remobilisierung im häuslichen Umfeld. Dadurch sollen in erster Linie die stationären Strukturen entlastet werden“, sagt Witsch.

Das Team von „mobiRem“ in Bad Radkersburg © Sandra Gangl/mobiRem

Anschließend kommen die Fachkräfte zu den Patienten nach Hause, wo gemeinsam Übungen erarbeitet und in den Tagesablauf eingebunden werden. Das Team am Standort Bad Radkersburg besteht derzeit aus Fachkräften in den Bereichen Physiotherapie, Ergotherapie und Soziale Arbeit.