Die Grünen ziehen in Bad Radkersburg gegen die ÖVP vom Leder. Grund ist eine anonyme Anzeige und ein Strafverfahren gegen Bürgermeister Karl Lautner. Es soll um Verstöße gegen die geltende Parkverordnung gehen. Der Bürgermeister soll – so die Grünen in einer Aussendung – laut Staatsanwaltschaft verschiedenen Personen Parkberechtigungen ausgestellt haben, mit denen sie das ganze Jahr über ohne zeitliche Beschränkung überall in der Altstadt parken dürfen. „Ein Privileg ohne gesetzliche Grundlage“, so die Grünen.