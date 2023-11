Aus den Musikboxen klingen weihnachtliche Lieder, während der Duft von Glühwein in der Luft liegt. Im „Henndörfl“ in Henndorf (Bezirk Jennersdorf) ist das bis Weihnachten Realität. „Das Besondere am Weihnachtsmarkt hier ist das Gebäude, in dem er aufgebaut ist. Das Haus ist nämlich bereits über 200 Jahre alt und noch immer mehr oder weniger unverändert“, so Astrid Kaufmann, Leiterin des „Henndörfl“.