Gegen 14 Uhr erfolgte bei der Polizei die Meldung, dass eine unbekannte Person in der Nähe des Bahnhofs Feldbach in die Raab gestürzt sei. Seither suchen rund 100 Feuerwehreinsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Feldbach, Mühldorf, Fehring, Lödersdorf, Johnsdorf-Brunn, Pertlstein, Rohr an der Raab und Hatzendorf nach der vermissten Person.