Bis Freitag wird es in rund 200 Betrieben der Metalltechnischen Industrie (FMTI) in ganz Österreich zu Streiks kommen. Der Grund dafür: die am Montag vorerst gescheiterten KV-Verhandlungen zwischen Metallergewerkschaft und Arbeitgebern. Auch die Belegschaft der Firma Radkersburger Metal Forming wird streiken: „Durchkämpfen ist das Motto. Wir lassen nicht nach, denn nur so verändert sich etwas“, sagt Erih Kurbos, Betriebsratsvorsitzender bei „Radkersburger Metal Forming“.