Ausgestattet mit ausladenden Hüten, Tränken am Gürtel, Ballkleidern, Anzügen und bis an die Zähne bewaffnet, posierten die Schülerinnen und Schüler der fünften Klasse der Bafep Mureck für das Fotoshooting zu ihrem Maturaball. Was sich durchaus ungewöhnlich anhört, lässt sich leicht durch das Motto des heurigen Maturaballs erklären, denn für den am 11. November stattfindenden Ball „Musketiere – einer für alle, alle für einen“ braucht es natürlich ein paar Schwerter und Degen.