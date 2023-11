Die Förderung von E-Mobilität liegt in Österreich nicht nur im Trend, sondern wird auch von der Bundesregierung befürwortet und dementsprechend gefördert. Einer der wichtigsten Punkte, um mehr Menschen zum Umstieg auf das E-Auto zu bewegen, ist eine gut ausgebaute Infrastruktur der Ladestationen. Gerade in der Südoststeiermark hat man das am Schirm, denn lange Zeit war der Bezirk steirischer Spitzenreiter beim Anteil von E-Autos an den Pkw-Neuzulassungen.