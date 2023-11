Einer der bekanntesten Priesterkomponisten und Verfasser vieler bekannter Kirchenmusikwerke, Anton Faist aus Stang bei Riegersburg, ist vor 90 Jahren verstorben. An sein Leben rund um Riegersburg erinnern noch eine Gedenktafel an seinem Geburtshaus und an der Kirchenmauer, die schöne Grabstätte im Friedhof und vor allem das umfangreiche Druckwerk seiner Kompositionen.