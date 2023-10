Am 9. Oktober musste die B66, Gleichenberger Straße, am Taxberg zwischen Feldbach und Bad Gleichenberg nach einer Ausweitung einer Rutschung komplett für den Verkehr gesperrt werden. „Nun sind die Sicherungsmaßnahmen so weit abgeschlossen, dass der Abschnitt Freitag, 20. Oktober, gegen 17 Uhr zumindest wieder einspurig befahrbar ist. Danke an alle Beteiligten, dass die Arbeiten auf der für die Region so wichtigen B66 so flott umgesetzt wurden“, so Verkehrsreferent und Landeshauptmannstellvertreter Anton Lang.

Zur Sanierung wurden Betonstützrippen als Gründungsbauwerk errichtet. In weiterer Folge wurde darauf eine Bewehrte-Erde-Konstruktion (lagenweise verdichtetes Gesteinsmaterial und Geotextil) hergestellt. Projektleiter Robin Wenzel von der A16, Verkehr und Landeshochbau: „Nächste Woche erfolgen dann noch die Asphaltierungsarbeiten und es werden Bankette hergestellt, sodass der Abschnitt am Nationalfeiertag uneingeschränkt befahrbar sein sollte. Laut Vorhersage sollte das Wetter passen.“

Umleitung sorgte für Unmut

Die Fertigstellung der Bauarbeiten an der B66 am Taxberg dürften für große Erleichterung in der Region sorgen, handelt es sich doch um eine essentielle Verbindungsstraße. Zuletzt sorgte auch die alternative Führung der Buslinie 416 über Fehring für Unmut, da dadurch teils lange Wartezeiten bei Anschlusszügen für Pendlerinnen und Pendler am Bahnhof Feldbach entstanden.