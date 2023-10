Die Hochzeit ist für viele Menschen wohl einer der schönsten Momente im Leben. Zwei beliebte südoststeirische Orte, an denen sich Brautpaare das Ja-Wort geben, sind das Weingut Kolleritsch in Tieschen und der Obstbau und Events Haas in Gnas. Laut den Hochzeitsportalen hochzeits-location.info und hochzeit.click gehören sie zu den gefragtesten Hochzeitslocations – nicht nur in der Steiermark, sondern in ganz Österreich.