Ein gemütlicher Stadtbummel, der unverhofft in einem Open-Air-Fotostudio endet? Davon waren im vergangenen Frühling viele Stadtflaneure begeistert – und haben sich den diesjährigen Termin der „60 sec portraits“, ein professionelles Fotoshooting im Dienst der guten Sache, an dem jeder teilnehmen kann, mit einem dicken roten Rufzeichen im Kalender vorgemerkt.

Hinter der Charity-Fotoaktion „60 sec portraits“, die am Freitag, 3. Juli, ab Mittag am Grazer Lendplatz erneut über die Bühne geht, stecken die Grazer Foto-Profis Marija Kanižaj, Gerd Tschebular und Ralph König, die in Kooperation mit der Imageagentur Rodarich kunstvolle Porträts anfertigen – gegen eine freiwillige Spende. Das Wissen um die Not, die in den aktuell herausfordernden Zeiten viele Menschen mit dem Rücken zur Wand stehen lässt, war für das kreative Team der Motor, die Charity-Aktion ins Leben zu rufen, erzählt Fotografin Marija Kanižaj: „60 Sekunden genügen, um etwas Gutes zu tun. Zeit, die wohl jeder von uns hat. Und genau um diese und ein Lächeln bitten wir. Wir möchten mit unseren 60SEC PORTRAITS Menschen helfen, denen es nicht so gut geht wie uns. Die durch Schicksalsschläge unverschuldet in eine Notsituation gekommen sind.“ Ob allein, mit der Familie und Freunden, dem fotogenen Vierbeiner, auf der Vespa posierend oder mit dem Tennisschläger unterm Arm: Jeder ist willkommen und kann mit seinem Foto, das wenige Tage nach dem Shooting zum Download bereitsteht, Gutes tun. Der Erlös der Aktion geht zur Gänze an „Steirer helfen Steirern“ und kommt notleidenden Menschen in der Steiermark zugute.