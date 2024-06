Poker, Brillen, Bühne

Sie haben hoch gepokert, strahlender Sonne entgegen, machen ein großes Theater, sind langjährige humanitäre Grundpfeiler,stehen in feurigem Einsatz für die Bevölkerung oder feiern ein beschwingtes Jubiläum: Viele steirische Unternehmen und Vereine erweisen sich als treue Unterstützer der Hilfsaktion„Steirer helfen Steirern“ und helfen mit ihren Spenden, die Not im Land zu lindern. Und in diesem Jahr reiht sich sogar ein Berliner Starkoch in die Reihe der Unterstützer ein.