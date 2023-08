Ein in Auge fürs Licht

Ein spontaner Schnappschuss und ein gutes Auge für Lichtstimmungen, brachten Gernot Flor (48), den Bundespreis für Fotografie in der Kategorie „Hochzeit“ ein. Als Teil des Duos „Edel und Flor“ fotografiert er mit seiner besten Freundin Gerti Edelsbrunner seit zwei Jahren regelmäßig Hochzeiten. Bei seinen Fotos legt er vor allem Wert auf die Nachbearbeitung. „Ich bearbeite jedes Foto einzeln und so, wie es die einzelnen Bilder benötigen, das hebt mich von anderen Fotografen ab“, meint der Steirer. Deshalb nimmt die Bearbeitung auch meiste Zeit in Anspruch. Neben der Hochzeitsfotografie ist seine große Leidenschaft die Produktfotografie.