Pädagoge, Theologe, Autor: Walter Vogel ist die Vielseitigkeit in Person. Jetzt ist er Rektor der Pädagogischen Hochschule Oberösterreich.

Als Rektor will Walter Vogel unter anderem den Schwerpunkt Lernen mit digitalen Medien weiter ausbauen © privat

Eintönigkeit ist seine Sache nicht. Walter Vogel hat in seinem Leben schon so viele Wege beschritten, dass es eigentlich für mehrere Leben reichen würde. Was ihn antreibt? „Wenn ich einmal einen Rückschlag habe, brauche ich kurz, stehe dann wieder auf und mache weiter“, sagt er. Jetzt ist er auf dem Höhepunkt seiner Karriere angelangt, denn seit Anfang Dezember ist Vogel Rektor der Pädagogischen Hochschule Oberösterreich.