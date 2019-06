Mit viel Innovationsgeist erzeugt Andreas Fischerauer eine breite Palette an Essig- und Senfkreationen. „Senfsucht“ heißt seine neueste Produktlinie.

Sauer macht lustig: Andreas Fischerauer tauft heute seine neue Produktlinie „Senfsucht“ © Pregartner

Im elterlichen landwirtschaftlichen Betrieb in Pischelsdorf aufgewachsen, hat Andreas Fischerauer schon sehr früh die Liebe zum Obst entwickelt – und zu dem, was man daraus machen kann. Nach Gymnasium und HBLA Klosterneuburg war er als Obstverarbeitungsberater bei der Landwirtschaftskammer Steiermark beschäftigt. Begonnen hat es mit den Recherchen für ein Essig-Fachbuch, erzählt der 51-Jährige, „da entwickelte ich 1996 einen Prototyp für eine Essigerzeugung und bald hatte ich so viel, dass ich ihn verkaufen konnte. 1999 begann ich, Senf mit verschiedenen regionalen Zutaten herzustellen.“