Sabine Pendl ist schon aus familiären Gründen kosmopolitisch © EAIE/www.vegeldaniel.com

Es ist eine ganz besondere Mission, in der die Grazerin Sabine Pendl seit einigen Wochen unterwegs ist: Als Präsidentin des europaweiten Netzwerkes „European Association for International Education“ steht sie als erste Österreicherin einer Gruppe von rund 3000 Experten vor, die an Europas Hochschulen mit dem Thema Internationalisierung befasst sind. „Es geht beispielsweise um Fragen, wie man einen Lehrplan so aufziehen kann, dass er international attraktiv wird“, erklärt Pendl.

