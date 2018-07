Facebook

Großer Auftritt bei den Roseggerfestspielen: Schauspielerin Hergard Engert © Niermann

Es ist mein allererstes Mal“, sagt Hergard Engert. Und in ihrer Stimme schwingt Freude mit. Und Stolz. Vor genau 25 Jahren holte sie sich ihr Schauspieldiplom an der Kunstuniversität Graz ab – gespielt hat sie in Österreich allerdings noch nie. Denn noch vor ihrem Abschluss hatte sie ein Engagement vom Staatstheater Kassel in der Tasche, es folgten Badisches Staatstheater Karlsruhe, Ernst-Deutsch-Theater in Hamburg, Sandkorn-Theater in Karlsruhe und seit 2004 ist die gebürtige Grazerin am Rheinischen Landestheater Neuss künstlerisch zu Hause.

