Keine kennt den Nachlass Peter Roseggers in der Landesbibliothek so gut wie sie: die Grazerin Susanne Eichtinger.

Mit seiner Handschrift kennt sie sich aus: Susanne Eichtinger ist erstmals 1993 mit ihr in Kontakt gekommen. Die Rede ist von Peter Rosegger. Bei der Landesstellung in Krieglach, St. Kathrein und Birkfeld, die damals schlicht seinen Namen trug, kam sie an der Steiermärkischen Landesbibliothek erstmals in Kontakt mit dem Heimatdichter, dem Mann der vielen Gesichter. „Meine Aufgabe war es damals, die Bildunterschrift von Roseggers Jugendschriften von Kurrent ins Lateinische zu übersetzen“, sagt Eichtinger.

