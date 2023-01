Ein offener, anonymer Brief eines Sanitäters sorgt erneut für Wirbel im steirischen Rettungswesen: Der Absender, er soll in der Weststeiermark beim Roten Kreuz arbeiten, kritisiert laut Medien eine "minderwertige Ausbildung" heimischer Sanitäter sowie die schlechte Ausstattung von Rettungsfahrzeugen. Zudem würden Bezirksstellen Mitarbeitern die Weiterbildung vom Rettungs- zum Notfallsanitäter verwehren. Das Rote Kreuz widersprach am Mittwoch den Vorwürfen.