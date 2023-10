Die schwierigsten Erfolge sind bekanntliche jene, die man wiederholt. Umso größer ist die Freude bei Barbara und Andreas Reinisch: Wie schon im Vorjahr konnte das Power-Duo mit seinen "Golden Hill Country Chalets & Suites" in St. Nikolai im Sausal den Titel "Österreichs bestes Hideaway mit Flair" ergattern. Die im Luxussegment renommierte Auszeichnung wird jedes Jahr vom internationalen Reisemagazin "Connoisseur Circle", basierend auf einem Publikumsvoting, verliehen.

Am meisten Stimmen

Über 400 Stimmen reichten am Ende wieder für Platz eins. "Ein herzliches Dankeschön an alle, die uns mit ihrer Stimme unterstützt und diese großartige Auszeichnung ermöglicht haben. Das ist eine wunderbare Wertschätzung für unser tägliches Bestreben, im Einklang mit der Natur Luxusurlaub in unserem Hideaways Hotel zu ermöglichen", freut sich das Ehepaar Reinisch.

Die Golden Hill Country Chalets & Suites thronen auf einem Hügel und erlauben einen beeindruckenden Rundumblick über das Sausal. Die großteils mit Vollholz gebauten Unterkünfte bieten alles, was das nach Luxus verlangende Urlauberherz begehrt: Pools, Saunas, Whirlpools, Fitnessgeräte und vieles mehr.

Sechs internationale Preise

Zum 40-jährigen Firmenjubiläum reichlich selbst beschenkt hat sich Hartinger Consulting. Die 20-köpfige Werbe- und Kommunikationsagentur rund um Geschäftsführerin Susanne Hartinger wurde für ihre jüngsten Arbeiten gleich mit sechs internationalen Preisen ausgezeichnet. Viermal abgeräumt hat man bei den "International Summit Awards": Gold für ein innovatives Reycling-Mailing für den Kunden Cristallo Glas. Zwei weitere Auszeichnungen in Silber und Bronze würdigten zwei aktuelle Kampagnen für Kastner & Öhler. Auch die Rauhnächte Coaching Box, ein Eigenprojekt von Susanne Hartinger, wurde mit einer Bronzemedaille prämiert.

Darüber hinaus kann sich Hartinger Consulting über zwei weitere Auszeichnungen beim C3 Award, einem Preis des internationalen Agenturnetzwerkes CommUnity International, freuen. Das Netzwerk, bestehend aus 33 unabhängigen und eigentümergeführten Agenturen in Europa, würdigt herausragende Arbeiten innerhalb des Netzwerks. Diesmal wurde der Preis in London verliehen.