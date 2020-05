Facebook

Welche Themenwege muss man gesehen haben? © TV Rohrmoos

Es ist eine Vielzahl an Themenwanderwegen, die es in der Steiermark für Jung und Alt noch genauer zu entdecken gibt. Oder kennen Sie diese etwa schon alle? Sagenpfad Fürstenfeld, Theaterweg St. Josef/Weststeiermark, Rosslochklamm im Mürzer Oberland, Erlebnisweg “klimawandeln” Mürzer Oberland, Bründlweg am Pogusch, Wilde Wasser im Schladming-Rohrmoos, Sebastian reloaded in der Laßnitzhöhe, Geo Trails in Kapfenstein oder in Grundlsee, Hirschbirnwanderweg in Pöllau, Herzspurwanderweg Bad Gleichenberg, Jakobusweg Turnau, Glanzer Hoftour als Genusswanderung rund um Glanz/Weinstraße, Schauberger Triftanlage Rundweg im Naturpark Mürzer Oberland.

Wege wie diese eben genannten stehen heuer im Zentrum der Kleine Zeitung Platzwahl – ab sofort suchen wir mit Ihrer Hilfe den beliebtesten Themenwanderweg der Steiermark. Betreiber, Tourismusverbände, Gemeinden oder Wirte, die entlang der Route und Plätze für Verpflegung sorgen, können ab sofort ihren Weg einem breiten Publikum präsentieren. Dazu muss der Weg nominiert werden, ganz leicht. Wichtig ist, dass der Weg sich inhaltlich einem bestimmten Thema, einem Naturschauspiel (z.B. eine Klamm) oder einer Person widmet, also eine klare Leitidee vermittelt.

So meldet man die Wege an Alle Betreiber eines steirischen Themenwanderwegs und natürlich alle Gemeinden und Touristiker des Landes sind ab sofort herzlich eingeladen, an unserer Platzwahl teilzunehmen. Das Ziel heuer: Die schönsten Wege einem breiten Publikum zu präsentieren. Bedingung für die Teilnahme ist, dass es sich um einen Themenweg handeln muss. Sprich: Der Weg muss sich inhaltlich einem bestimmten Thema, einem Naturschauspiel oder einer Person widmen, also eine klare Leitidee vermitteln. Er informiert z.B. mit Infotafeln oder verschiedenen Stationen entlang des Weges. Bei Mehrtages-Touren sollen die Etappen klar definiert sein. So melden Sie sich an: Auf www.kleinezeitung.at/platzwahl findet man das Online-Anmeldeformular. Einfach Ihren Bezirk anklicken, danach Namen und Ort des Themenwanderwegs angeben. Dazu noch ein Foto vom Weg hochladen und Kurzbeschreibung dazu – das war’s. Nach Sichtung durch die Redaktion erscheint Ihr Ausflugsziel online. Wichtig: Gehen Sie gleich auf Stimmenjagd. Und zwar mit dem Stimmzettel, den Sie herunterladen, ausdrucken und allerorts auflegen können. Mobilisieren Sie ab sofort Gäste und Freunde, für Ihren Themenweg zu unterschreiben! Wer am Ende (Einsendeschluss ist der 6. Juli) die meisten Unterschriften für sich verbucht, gewinnt. Ausgefüllte Stimmzettel bitte einsenden an die Kleine Zeitung, KW „Platzwahl“, Gadollaplatz 1, 8010 Graz. Tipp:

"Dieses Platzwahl-Thema passt genau in die jetzige Zeit“, erklärt Erich Neuhold, Geschäftsführer von Steiermark Tourismus. „Jeder ist momentan bewegungshungrig und will hinaus ins Freie. Und auf den Wegen kann man stets Neues kennenlernen.“

Der Platzwahl-Bewerb soll Impuls für Ausflügler sein, soll Frischluftfans Ideen für ihren nächsten Trip servieren und sie dazu bringen, neues Terrain zu entdecken. Gleichzeitig wollen wir als Kleine Zeitung eine Unterstützung für Gastronomie und Tourismus sein, die heuer erst verspätet in die Saison starten durften.

Platzwahl-Ehrentafel: Die bisherigen Platzwahl-Sieger

Zurück zum Ablauf der Aktion: Nach erfolgter Nominierung geht es ans Stimmensammeln – entweder mit dem ausgedruckten Stimmzettel (zum Herunterladen auf www.kleinezeitung.at/platzwahl) oder per Online-Voting.

Stimmzettel zum Download Stimmzettel 2020 (1MB)

Wer bis zum Einsendeschluss (6. Juli) die meisten Stimmen verbucht, gewinnt den Titel und holt sich das Siegerfest. Die Top 5 der Wahl werden zudem mit den Trophäen der Platzwahl ausgezeichnet und erhalten je eine exklusiv gekennzeichnete Steiermark-Herzbank von Kleiner Zeitung, Steiermark Tourismus und der Firma Almholz, die die Bänke herstellt.