Eine Telefonnummer im Smartphone speichern, ein Foto verschicken, Informationen zur Sicherheit im Internet bekommen oder sich mit der ID-Austria beschäftigen – alle Fragen, die rund um Handy oder Tablet auftauchen, können Seniorinnen am Dienstag, dem 21. April, stellen. Zwischen 10 und 12.30 Uhr lädt die Frauen- und Mädchenberatung Hartberg (Rotkreuzplatz 1) gemeinsam mit dem Verein Nowa zum Digicafé und möchte dort das Wissen der Frauen zu diesem Thema festigen und gleichzeitig ihre technischen Probleme lösen.

Das Angebot richtet sich an Frauen ab 55 Jahren. Anmelden kann man sich dazu per E-Mail unter office@frauenberatung-hf.at sowie unter Tel. (03332) 62 8 62.