Weil es sich gemeinsam leichter läuft, lädt der Lions Club Thermenland in Hartberg zum Lauftreffen ein. Gemeinsam mit Arbeitskollegen, Vereinsmitgliedern oder Freunden gilt es fünf Kilometer zu absolvieren, gehen ist dabei genauso erlaubt. Treffpunkt ist am Freitag, dem 17. April, um 18 Uhr bei Regina Bergmann in Schildbach 31. Die fünf Kilometer lange Runde führt dann über das Ring Hotel zum Schildbacher Hof. Dabei werden auch freiwillige Spenden gesammelt, die dann an Bedürftige weitergegeben werden. Anmelden kann man sich bei Petra Klement unter Tel. 0664-42 48 572.